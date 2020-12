Salut demana «no abaixar la guàrdia» i alerta que la situació és prou greu per plantejar mesures «globals»

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha demanat en vigílies de Nadal "no baixar la guàrdia" i "extremar les mesures", ja que les xifres de la covid-19 a Catalunya són "molt altes". "El que fem aquests dies determinarà la cruesa del que passarà el gener", ha advertit. El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, alerta d'una "combinació diabòlica" entre les celebracions i la situació actual de la pandèmia; una situació, ha dit, que és "suficientment important" per plantejar mesures globals més que "apedaçar" el territori, preguntat per si s'anunciaran noves restriccions el dilluns 28. Salut preveu que es registrin a finals de setmana prop de 2.000 casos al dia, unes dades que poden trencar "els equilibris" al sistema sanitari.

La consellera de Salut ha admès aquest dijous en roda de premsa que les dades actuals de la pandèmia els preocupen "moltíssim" i més a les portes del Nadal i per això ha demanat extremar les mesures en les reunions familiars, que recomanen limitar al màxim i buscar-hi alternatives quan sigui possible.

Així, per exemple, Vergés ha indicat que encara que les trobades familiars estiguin permeses fins a deu persones de dues bombolles de convivència en els dies més assenyalats de les festes, com menys gent hi hagi, millor. Si es poden evitar sobretaules, també.

El secretari de Salut Pública ha advertit que les festes nadalenques, amb dates molta assenyalades repartides en intervals d'una setmana -Nadal, Sant Esteve, Cap d'Any i Reis- pot ser una "combinació diabòlica".

El doctor Argimon ha exposat que en els propers dies es podrien superar els 13.000 casos de covid-19 a la setmana i que aquestes són unes dades molt elevades, que poden trencar "els equilibris" des d'un punt de vista assistencial, als centres d'atenció primària, als hospitals i a les UCI.

Davant d'aquesta situació, els responsables sanitaris han evitat avançar si s'enduriran les restriccions davant de la pandèmia el dilluns 28, data fixada pel Govern per anunciar una eventual revisió de les mesures actuals.

En qualsevol cas, Argimon ha destacat que la situació és "delicada" i que s'hauran de plantejar mesures globals per a tot el territori. En aquest sentit, descarta ara com ara més perimetratges comarcals, ja que la situació de base a tot Catalunya és "dolenta". "No podem tenir pedaços", ha afirmat.

Ara bé, Argimon ha deixat clar que en el cas del Ripollès i la Cerdanya ha estat necessari perimetrar-les perquè la incidència és molt elevada. "Si hem de pensar en més comarques, hem de començar a pensar en un global", ha resolt.



"És normal que hi hagi debat"

Després que tant Vergés com Argimon hagin reconegut en els darrers dies que eren partidaris de mesures més restrictives que les que va anunciar el Govern la setmana passada, el secretari de Salut Pública ha defensat que és "normal que hi hagi discussió i debat" entre els responsables polítics. Argimon ha afegit que "el que importa és que quan es pren una decisió, el Govern en bloc hi doni suport".



"Ens en sortirem"

El conseller d'Interior, Miquel Sàmper, ha felicitat per les festes de Nadal agraint la feina dels servidors públics. "M'acomiado amb un desig que aquestes rodes de premsa que poden veure cada dilluns i dijous s'acabin el més aviat possible, que ens deixin de veure serà sense cap mena de dubte la notícia que la pandèmia està sota control i la immunitat de grup ja ha arribat i podem viure una mica millor", ha dit. "Ho aconseguirem" han estat les paraules que ha pronunciat el subdirector de Protecció Civil, Sergio Delgado.

Vergés, per la seva banda, s'ha sumat a l'agraïment als professionals que treballaran aquetes festes. "Amb aquest ànim de repte col·lectiu, de solidaritat, de ser-hi tots, de contribuir-hi tots, ens en sortirem", ha afegit.

Finalment, Argimon ha volgut tenir un record per les persones que han mort per la covid-19 i altres malalties durant els darrers mesos. Ha dit que aquests dies "més de 16.600 famílies recordaran que han perdut un ésser estimat per la covid". "Amb el desig i anhel que les coses vagin bé, salut sort i encert", ha reblat.