El missatge del Rei marca un rècord històric amb 10,7 milions d'espectadors

El 24 de desembre el missatge nadalenc del rei Felip VI va registrar una audiència mitjana de 10.760.000 espectadors i un 71% de quota de pantalla en el conjunt del total de 29 cadenes que van emetre el discurs.

Segons dades de Kantar Media oferides per Barlovento Comunicación, el missatge del Rei d'aquest 2020 ha sigut el més vist des que hi ha registres (1992), ja que només el 1993 es van aconseguir superar els deu milions d'espectadors (10.254.000). No obstant això, en diversos anys se supera el percentatge de quota de pantalla obtingut aquest 2020.

En comparació amb el 2019, quan l'audiència va ser de 7,5 milions amb un 65,1% de quota en l'acumulat de les 25 cadenes, es va produir un augment de 3.223.000 espectadors, amb un consum total de televisió de 16,5 milions –5,3 milions més– i un increment de gairebé 6 punts en quota de pantalla.



Més seguiment a Castella i Lleó i Aragó

Les dades reflecteixen que els segments demogràfics on el missatge nadalenc del Rei va tenir més seguiment són entre les dones, els majors de 25 anys i les regions de Castella i Lleó, Aragó i Astúries, que van registrar els percentatges de quota de pantalla més elevats (86,9%, 82,9% i 81,6%, respectivament). Per contra, Catalunya (46,5%) i el País Basc (58,6%) van ser les comunitats on menys es va veure el missatge.

Aquest any, el Rei va incloure en el seu missatge de Nadal unes breus paraules per reivindicar el caràcter «renovador» del seu regnat i marcar distàncies amb el seu pare, el rei Joan Carles. «Els principis morals i ètics» que reclamen els ciutadans, ha remarcat, «obliguen a tots sense excepcions» i «són per sobre de qualsevol consideració, de la naturalesa que sigui, fins i tot de les personals i familiars».

«Així ho he entès sempre, en coherència amb les meves conviccions, amb la manera d'entendre les meves responsabilitats com a cap de l'Estat i amb l'esperit renovador que inspira el meu regnat des del primer dia», va afirmar en les seves tradicionals paraules als espanyols.



Ubicació habitual

El Rei va tornar a escollir el Saló d'Audiències del Palau de la Zarzuela per pronunciar el seu tradicional missatge de Nadal juntament amb les banderes d'Espanya i la Unió Europea i, en aquesta ocasió, una foto de l'homenatge d'Estat a les víctimes de la Covid-19 en el moment en què diposita, al costat de la princesa Leonor, unes roses blanques davant el peveter.

Es tracta de la quarta vegada que el Rei ha escollit el saló de Zarzuela per pronunciar el seu discurs. Anteriorment, el cap de l'Estat va fer la seva al·locució des del seu despatx, l'emplaçament habitual des d'on el seu pare, el rei emèrit Joan Carles I, pronunciava el missatge.