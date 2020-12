Sanitat preveu distribuir 975 dosis setmanals en el conjunt del Bages, Berguedà i Moianès

Les vacunacions d'ahir van ser el tret de sortida de la particular campanya de vacunació contra la covid-19. La feina realment comença avui. Cada setmana arribaran 975 dosis per a l'equip que s'encarregarà de subministrar-les a les comarques del Bages, Berguedà i Moianès. A la regió sanitària de la Catalunya Central hi haurà dos equips més, un encarregat de l'Anoia i Solsonès i un tercer que portarà les vacunes a Osona, que rebran les primeres dosis la setmana que ve.

Avui ha d'arribar una nova distribució de les vacunes per poder començar la campanya a una dotzena de residències més de la Catalunya Central. La coordinadora de l'equip de vacunació de Bages-Berguedà i Moianès, Alba Arocas, va assenyalar ahir que els grups poblacionals prioritaris a rebre la vacuna són residents i personal sanitari i sociosanitari en residències de persones grans i amb discapacitat i personal sanitari de primera línia. Arocas va explicar que les professionals que participen en la campanya de vacunació contra la covid-19 han rebut formació. La presentació de la vacuna és en vials, que, un cop diluïts, cada vial conté 5 dosis de vacuna.

«Estic orgullosa i contenta de formar part d'aquesta acció contra el virus. Tot i això, fins que no aconseguim la immunitat de grup les mesures més eficaces són la distància, la mascareta i els guants», afirmava. S'espera aconseguir la immunitat quan el 70% o el 80% de la població s'hagi vacunat.

La gerent de Salut a la regió sanitària de la Catalunya Central, Teresa Sabater, va qualificar de «dia històric la primera jornada de vacunació», però va instar tothom a no abaixar la guàrdia. Sabater va parlar d'un procés científic que ha permès arribar a disposar de la vacuna. Fins a 250 grups científics i de recerca a escala global han participat coordinadament per desenvolupar la vacuna. En els propers mesos han d'arribar les vacunes d'altres farmacèutiques a mesura que rebin els permisos.