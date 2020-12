Trump cedeix i desbloqueja el pla de rescat de la covid

Donald Trump va posar fi al caos que ell mateix va crear i finalment, de manera abrupta, va signar la llei que inclou 900.000 milions de dòlars de rescat davant la pandèmia i 1,4 bilions per finançar el govern fins al setembre del 2021. El desbloqueig arriba després de cinc dies en què va semblar que cobrava força l'amenaça d'un tancament administratiu del govern federal.

Amb el país abocat a un precipici de crisi, Trump va deixar als llimbs el decret dimarts, argumentant en un vídeo penjat a Twitter que volia xecs per als ciutadans de 2.000 dòlars en lloc de 600. Sense arribar a amenaçar formalment amb un veto que podria haver estat superat pel Congrés, va postergar la signatura prou temps perquè dissabte expiressin dos dels programes de prestacions a la desocupació, que ara la llei reactiva. La seva rebequeria, però, representarà un retard en la implementació dels programes que assisteixen 14 milions de nord-americans.

La signatura, que es va fer diumenge, des de Florida, on el president passa les festes nadalenques, va arribar per sorpresa. Primer el president, que va passar el cap de setmana entre partida i partida de golf tuitejant contra la llei, va penjar a la tarda un missatge per anunciar «bones notícies». Dues hores després, aquest cop sense anunci a la xarxa social, la Casa Blanca va emetre un comunicat en què deia que s'havia rubricat, segons va explicar un portaveu es va fer abans que Trump anés a la tarda al seu club de golf.