Mor assassinada la migrant etíop que es va convertir en símbol de la integració a Itàlia

Agitu Ideo Gudeta, la immigrant etíop que es va convertir en un símbol d'integració a Itàlia, ha sigut assassinada a la seva granja, on criava cabres pel seu negoci de formatges.

Segons ha informat la policia aquest dimecres, Gudeta, de 42 anys, va ser assassinada amb un martell i violada per un empleat de la granja, situada a la regió italiana del nord de Trentino. L'empleat ha admès el crim, que no es va poder confirmar immediatament.

Gudeta s'havia establert a les muntanyes de la vall dels Mocheni de Trentino, fent formatge de cabra i productes de bellesa a la granja La Capra Felice ('la cabra feliç', en italià), construïda en un terreny prèviament abandonat.

La seva història va ser reportada per nombrosos mitjans de comunicació internacionals com un exemple d'una història d'èxit dels immigrants a Itàlia en un moment de creixent hostilitat envers els immigrants, alimentada pels partits d'extrema dreta i neofeixistes del país, la Lliga i Germans d'Itàlia. Gudeta va ser víctima d'insults racistes i d'amenaces de mort.

Èxode cap a Europa

Gudeta es va escapar d'Addis Abeba, la capital etíop, el 2010, després que la seva participació en les protestes contra l'apropiació de terres enfurismés les autoritats locals. Els activistes van acusar les autoritats de reservar grans extensions de terres de cultiu per als inversors estrangers.

A l'arribar a Itàlia, la seva llar d'acollida, va poder utilitzar terres comunes a les muntanyes del nord per construir la seva nova empresa, aprofitant els permisos que donen accés als agricultors a les terres públiques per evitar que el territori local sigui reclamat per la naturalesa salvatge.

Començant amb 15 cabres, el 2018 en tenia 180, quan es va convertir en una figura coneguda. «Vaig crear el meu espai i em vaig donar a conèixer, no hi va haver resistència per a mi», va dir a Reuters en una història d'aquell any.