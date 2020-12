Les morts registrades a Catalunya per la covid-19 s'acosten a 17.000

A Catalunya s'han declarat 2.965 nous casos confirmats per PCR o test d'antígens, que eleva la xifra total a 356.487. El 5,82% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. S'ha informat de 58 noves morts i el total ja s'acosta a les 17.000, amb 16.946. Hi ha 1.776 pacients ingressats als hospitals amb covid-19, 40 més que en l'anterior balanç. Pel que fa a l'UCI, hi ha 374 persones, 37 més que fa 24 hores. És un resum, encara poc optimista, de les dades aportades per Salut.

La velocitat de propagació de la covid-19 ha baixat set centèsimes, d'1,16 a 1,09, i el risc de rebrot també baixa, ho fa 34 punts, fins a 343.

A nivell de l'Estat espanyol, el Ministeri de Sanitat ha reportat 14.089 nous positius per covid-19, que deixa la xifra global en 1.893.502 casos confirmats per proves diagnòstiques. La xifra de víctimes per coronavirus s'ha incrementat en 320 persones i ja són 50.442 a Espanya.

Catalunya continua al capdavant de la xifra de contagis en els últims set dies amb 12.609, seguida de Madrid (10.431) i del País Valencià (6.584). Des de l'inici de la pandèmia, però, Madrid és la comunitat que n'acumula més, amb 391.516 casos, seguida de Catalunya amb 349.571 casos confirmats i Andalusia amb 261.217 casos.

La comunitat autònoma amb més diagnosticats el dia previ és Catalunya amb 2.464. Per darrere hi ha Madrid amb 2.411, i a molta distància Extremadura amb 449, Galícia amb 373 i Castella i Lleó amb 315. Quant als morts, 554 s'han produït en els últims set dies: 84 a Andalusia, 81 al País Valencià, 60 al País Basc, 43 a l'Aragó, 40 a Madrid, 37 a Astúries, 35 a Galícia, 34 a Castella i Lleó i 31 a Catalunya.