Sánchez obre la porta als indults i afirma que «tots hem comès errors»

El Govern continua preparant el terreny per abordar els sensibles indults als dirigents independentistes presos per l'1-O. Cada vegada és més clara l'hora d'obrir la porta a aquesta mesura. Després pesos pesants de l'Executiu com José Luis Ábalos i Carmen Calvo, ahir va ser el mateix Pedro Sánchez qui va moure fitxa. Durant la roda de premsa per fer balanç de l'any que ara s'acaba, el més inusual de la història recent a causa de la pandèmia del coronavirus, el president va advocar per «superar temps nefastos», en relació amb les condemnes pel referèndum celebrat a Catalunya el 2017.

El líder socialista va evitar concretar si hi haurà indults. «Em pronunciaré quan arribin a la taula del Consell de Ministres», va dir. De moment, la Fiscalia ja ha emès el seu informe, preceptiu però no vinculant, en el qual rebutja de manera categòrica concedir aquesta mesura de gràcia. Encara falta l'escrit del Tribunal Suprem, que excepte que hi hi hagi una gran sorpresa també serà negatiu. Però l'Executiu insisteix que la decisió, a la fi, serà només seva, i no té per què seguir la posició del ministeri públic i els magistrats. «Aquest és un Govern que des del principi no ha amagat les seves intencions: aposta pel retrobament, la reconciliació entre Catalunya i la resta d'Espanya. És molt important superar moments nefastos. Tots hem comès errors. N'hem d'aprendre i construir espais de retrobament», va continuar Sánchez, en la declaració més clara que se li coneix sobre la possibilitat de concedir indults, que cada vegada sembla més propera. Tot i així, fonts de Govern descarten que la decisió s'aprovi abans de les eleccions catalanes del pròxim 14 de febrer.

La reforma del delicte de sedició, que inclourà una rebaixa de les penes, de la qual es podrien beneficiar els dirigents independentistes empresonats, tampoc té un horitzó gaire definit. El Govern es va comprometre a impulsar-la aquest mateix any, cosa que no ha complert.