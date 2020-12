Un terratrèmol de magnitud 6,3 sacseja la capital de Croàcia i causa almenys cinc morts i desenes de ferits

Almenys cinc persones van morir, entre elles una nena, i desenes van resultar ferides a conseqüència d'un terratrèmol de magnitud 6,3 en l'escala oberta de Richter a Croàcia, que també va causar importants danys materials a la capital del país, Zagreb, i els seus voltants, amb Petrinja com la localitat més afectada pel sisme.

L'alcalde de Petrinja, Darinko Dumbovic, va confirmar que els decessos havien tingut lloc després que s'ensorressin nombrosos edificis, si bé les autoritats continuaven ahir a la nit les seves operacions de cerca davant la possibilitat que hi hagi persones atrapades entre els enderrocs.

La menor hauria quedat sepultada pels ensorraments a Petrinja, a 60 quilòmetres de Zagreb, mentre que els altres quatre -un jove, un home gran i un home i el seu fill- van morir a la zona de Glina. Poc després del sisme, l'àrea es va veure fortament colpejada per una rèplica pràcticament de la mateixa magnitud que el terratrèmol. «La gent està en xoc i busca els seus éssers estimats», va dir Dumbovic, que va demanar ajuda a la ciutat per fer front a la situació, especialment a militars i bombers, segons l'agència croata de notícies HINA. El sisme es va registrar l'endemà que un altre terratrèmol de magnitud 5,2 provoqués escenes de pànic al país, especialment en les localitats de Sisak i Petrinja, si bé no va haver-hi víctimes.

Segons les informacions recollides pel diari croat Vecernji List, el terratrèmol d'ahir va causar danys en diversos habitatges a Sisak, situada a prop dels epicentres de tots dos sismes. El terratrèmol d'ahir va anar seguit de prop d'una desena de rèpliques, incloent-ne una de magnitud 5. El Ministeri de l'Interior va demanar a la població a través del seu compte oficial a Twitter que sortissin a l'exterior i s'allunyessin dels edificis en perill d'esfondrar-se. Així mateix, el primer ministre croat, Andrej Plenkovic, va anunciar que es desplaçava a Petrinja, que ha sofert danys importants pel «devastador terratrèmol».