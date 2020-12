Alcaldes de la Cerdanya i del Ripollès veuen «totalment insuficients» els ajuts del Govern

Els consells comarcals i els alcaldes del Ripollès i de la Cerdanya s'han reunit telemàticament aquest dimecres amb la Govern per valorar les restriccions implementades al territori per frenar la propagació de la covid-19. Els batlles s'han queixat que els ajuts són «del tot insuficients» perquè no han tingut en compte tots els sectors afectats. Lamenten que s'hagin quedat fora les escoles d'esquí, el sector primari o els transportistes, entre d'altres. A més, han retret a la Generalitat que els ajuts s'hagin dissenyat «sense escoltar el territori».

Els batlles del Ripollès i el president del Consell Comarcal, Joaquim Colomer, han traslladat les seves queixes al vicepresident de la Generalitat amb funcions de president, Pere Aragonès, a la consellera de la Presidència en funcions, Meritxell Budó, i a la consellera de Salut en funcions, Alba Vergés. Des del territori han fet notar el seu malestar per la manera en què s'ha fet l'anunci de les mesures, ja que, segons han denunciat, es van assabentar de les quantitats dels ajuts econòmics a través de la premsa i no de primera mà. Els polítics locals asseguren que no han pogut donar resposta a la majoria d'inquietuds d'empresaris, treballadors, i a la resta de població en general.

En un sentit molt similar s'ha expressat l'alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira, que ha recordat que entre principis de desembre i fins al dia de Reis la facturació dels sectors vinculats al turisme l és d'un 40% respecte al conjunt de la temporada. Amb tot plegat, considera que amb els ajuts del Govern «no se soluciona el problema» que tenen, per exemple, els restaurants que no poden obrir aquests dies. A més, ha ressaltat el fet que darrere d'aquests negocis n'hi ha d'altres que també se'n veuen afectats, com ara els productors o comerços que els abasteixen. Piñeira ha demanat que hi hagi una única convocatòria per demanar els ajuts, fent que els diversos departaments del Govern es coordinin de forma interna.