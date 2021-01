El Govern sospesa endurir les restriccions davant l'empitjorament de la pandèmia

Catalunya ha arrencat 2021 amb un empitjorament de les dades epidemiològiques de la covid-19, en registrar un augment de la velocitat de contagi (Rt) i del risc de rebrot, una situació que podria portar al Govern a prendre "les decisions que siguin necessàries, per difícils que siguin", per frenar aquesta evolució.

El vicepresident Pere Aragonès ha reconegut avui que la situació de la pandèmia a Catalunya és "molt complexa" i ha assegurat que el Govern està "disposat a prendre les decisions que calguin si les dades epidemiològiques continuen empitjorant". "No podem fer altra cosa", ha afirmat, al temps que ha garantir ajudes econòmiques. En un article publicat aquest divendres, ha explicat que la comunitat científica és "clara" quan diu que la millor eina per frenar la tendència de contagis "sempre és la més dràstica" i ha alertat que les mesures quirúrgiques aplicades recentment "poden deixar de ser útils si les dades de contagis i hospitalitzacions empitjoren". Ha assegurat que l'inici d'any serà "crucial" i ha afirmat que el Govern valorarà "totes les opcions, per difícils que siguin, si serveixen com a punt d'inflexió".

El risc de rebrot, que mesura el potencial de creixement de virus, segueix estant en xifres molt per sobre dels 300 punts i, en concret, en les últimes 24 hores ha augmentat en 19 punts, passant de 324 a 343. La Rt també ha augmentat una dècima, al passar del 0,99 a l'1, trencant d'aquesta manera la tendència descendent i progressiva dels últims dies: el dilluns d'aquesta setmana es va situar en 1,16, dimarts a 1,09, dimecres a 1,03, i ahir dijous a 0,99.

Tot això en un dia, el de Cap d'Any, en què Catalunya ha sumat més de 3.700 nous casos confirmats de covid, de manera que acumula ja 401.668 contagis des de l'inici de la pandèmia. A més, unes altres 35 persones han mort en només un dia a causa del coronavirus, de manera que el total de defuncions per la malaltia se situa ja en 17.095.

L'única nota positiva de la jornada és que el virus ha donat un petit respir als hospitals, amb 36 persones menys ingressades, 1.759 pacients enfront dels 1.795 del dia 30 de desembre -sis pacients menys a les ucis -373 malalts crítics front els 379 del dia anterior-.

La pandèmia avança a Catalunya i en paral·lel ho fa també la campanya de vacunació: fins avui són 5.960 persones, residents en geriàtrics i professionals que en tenen cura, les que ja han rebut la primera de les dues dosis contra la covid-19 que els seran subministrades per aconseguir la immunitat.

Catalunya ha entrat en el nou any sense noves restriccions, tot i que la comunitat mèdica i el mateix expresident Quim Torra han defensat en reiterades ocasions que s'endureixin les mesures contra la covid-19 per evitar el col·lapse de el sistema sanitari i possibles confinaments en les properes setmanes.