«Per sort puc treballar per la revetlla de Cap d'Any, a Andorra»

«Jo per sort puc treballar per la revetlla de Cap d'Any, però a Andorra», explica el cantant solsoní Marc Anglarill. No és el primer cop que actua la nit del 31 de desembre al païs transfronterer però en aquesta ocasió no ha tingut cap altre remei.

«A Andorra com que hi ha unes altres restriccions es pot adaptar l'actuació d'una altra manera. Llavors es farà concert durant el sopar i després del sopar fins la 1, quan tocarà tancar», diu Anglarill sobre la feina d'aquest cap d'any.

El músic de Solsona lamenta que no es pugui actuar a Catalunya per una nit tan important en el calendari com és la de l'últim dia de l'any i les conseqüències que això pot comportar. Al ser temporada baixa amb el que guanyaves per cap d'any podies passar un mes i mig o dos sense treballar. El gener és molt fluix i molta gent no treballava més fins al març, per tant, imaginat si no venen cobrant des de l'estiu què pot suposar, pot arribar a ser l'extinció de l´artista», alerta Anglarill».

Pel que fa a la seva situació, assegura que de moment va treballant el suficient com per subsistir gràcies a les actuacions que sí que es poden celebrar amb les condicions actuals. «Ha estat un any dolent però podria haver estat pitjor», sentencia. Anglarill confia en què de cara l'any que ve la feina torni a la normalitat en un 70% i que es pugui poder tornar a actuar i ballar com fa un any.