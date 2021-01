El PPC fitxa de número 3 la regidora de Valls a Barcelona Eva Parera

La secretària general de Barcelona pel Canvi, Eva Parera, serà la número 3 del PPC a les eleccions al Parlament del 14-F. Parera, regidora a l'Ajuntament de Barcelona per la formació que lidera Manuel Valls, anirà a la llista de la demarcació barcelonina, per darrere d'Alejandro Fernández i Lorena Roldán. El PPC va fer ahir oficial aquesta incorporació en una compareixença dels propis Fernández i Parera, al Cotton House Hotel de Barcelona. La regidora va militar a Unió Democràtica, i després va fitxar pel partit de Valls.

A l'acte, una conversa entre Fernández i Parera, el nou fitxatge a les llistes del PPC es va mostrar «encantada» d'incorporar-se al projecte. Parera va argumentar que els populars aposten per la «suma», davant dels qui «divideixen, i els nacionalismes que exclouen». «El constitucionalisme junt és l'única manera de fer front al problema que viu Catalunya. És el que va fer Valls, i és el que fas tu avui», va dir adreçant-se al president del PPC. «Em va ser fàcil la decisió, és important que hi hagi gent que faci passes endavant, en un moment on a la política tot son passes al costat», va afegir Parera, que va recordar el seu pas per CiU: «El que he viscut allà ha estat molt dur per mi a nivell personal».