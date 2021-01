L'infectòleg Oriol Mitjà diu estar «avergonyit» per la gestió de la Covid a Catalunya

L'infectòleg de l'Hospital Germans Trias i Pujol (Can Ruti) de Badalona Oriol Mitjà va tornar a criticar ahir públicament la gestió de la pandèmia que n'està fent el Govern català i va dir sentir-se «cansat, frustrat i avergonyit» per aquesta gestió. «Govern, estem cansats, frustrats i avergonyits per la gestió de la Covid-19. No només per les mesures d'avui (en al·lusió a les noves restriccions), també per les vacunes, la rave, el Nadal, les residències, els antígens, ferrovial i un llarguíssim etcètera», va escriure val seu perfil de Twitter.

Mitjà, que a l'inici de l'epidèmia va ser assessor del Govern i que va denunciar que Pere Aragonès, el va vetar per exercir una alta responsabilitat de Salut Pública de la Generalitat i dirigir la gestió de l'epidèmia, va demanar en el seu tuit: «us prego que deixeu que us ajudin experts externs».

En una altra sèrie de tuits, el president del Col·legi de Metges de Barcelona, Jaume Padrós, va demanar als mitjans de comunicació que «filin prim» amb els experts «reals» en vacunes i processos de vacunació i esmenta entre d'altres especialistes de prestigi els epidemiòlegs de l'Hospital Vall d'Hebron, Magda Campins, i del Clínic, Antoni Trilla. També recomana preguntar als especialistes de l'atenció primària i defensa, davant les crítiques per les poques vacunes inoculades a Catalunya, que aquest procés «és el repte logístic més important que s'ha hagut d'encarar mai per part de cap govern».