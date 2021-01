Iceta apel·la al vot útil perquè afirma que «Salvador Illa és l'home del canvi

El líder del PSC, Miquel Iceta, ha fet una crida a tots els qui vulguin que s'obri una etapa «postprocés» a Catalunya a concentrar el seu vot en el candidat socialista al 14-F perquè «Salvador Illa és l'home del canvi», qui pot acabar amb deu anys de «decadència» a la Generalitat. «La gent que a Catalunya vulgui canvi, el millor que pot fer és concentrar els vots en Salvador Illa, és l'única forma que tenim de girar full i obrir un capítol nou després d'una dècada perduda i de prioritats equivocades», va dir a Efe.

Iceta va reivindicar que les primeres enquestes publicades després de la seva renúncia i la consegüent designació d'Illa com a candidat del PSC avalen l'actual ministre de Sanitat com una opció que pot aglutinar el suport dels qui busquen una alternativa a l'actual Govern de JxCat i ERC. Per exemple, El Periódico publicava ahir una enquesta que situa Illa com l'aspirant favorit.