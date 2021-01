La JEC certifica que el PDeCAT manté tots els drets electorals per al 14-F

La Junta Electoral Central (JEC) ha certificat que el PDeCAT manté tots els drets electorals de cara als comicis del 14-F. La JEC ha acordat «reconèixer els drets derivats de l'ordenament electoral que puguin correspondre a la coalició electoral presentada a les eleccions al Parlament del 2017 amb la denominació de Junts per Catalunya hauran de correspondre al PDeCAT, perquè és l'única formació política d'aquella coalició electoral que es presenta en aquest procés». La formació del manresà David Bonvehí, amb l'exconsellera igualadina Àngels Chacón com a candidata, advertia que els drets li pertanyien i que els faria efectius. El contrari, apunten, seria «un frau per als electors i representants del PDeCAT a les institucions».

La formació vetllarà perquè l'acord de la JEC es compleixi. Fa referència a la seva participació a la taula de partits sobre les eleccions, la incidència en la cobertura de mitjans de comunicació públics o el repartiment de la presència en espais de propaganda electoral. «Sabíem que teníem raó», han apuntat des del partit.

La JEC dictamina que, el fet que un partit polític s'hagi acreditat amb la mateixa denominació de Junts per Catalunya «no afecta la coalició electoral» que estava formada pel PDeCAT i CDC. Així, com que CDC no presenta candidatura per al 14-F, l'aplicació de la doctrina de la JEC porta a reconèixer que els drets derivats de les anteriors eleccions de la coalició de JxCat «hauran de correspondre al PDECAT». El dictamen argumenta que és així perquè el partit de Bonvehí és «l'única formació política d'aquella coalició que es presenta en aquest procés electoral», el 14-F.