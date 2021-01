La justícia belga denega definitivament l'extradició de l'exconseller Lluís Puig

Bèlgica ha denegat definitivament l'extradició de l'exconseller Lluís Puig perquè la fiscalia belga no presentarà recurs davant del Tribunal de Cassació. «No apel·larem la decisió», van assegurarfonts del ministeri públic a l'ACN. El Tribunal d'Apel·lació de Brussel·les va rebutjar dijous en segona instància l'euroordre contra l'exconseller Lluís Puig en considerar que el Tribunal Suprem no és competent en el cas i que hi ha «risc de vulneració de la presumpció d'innocència» per declaracions de jutges, fiscals i autoritats espanyoles, segons va explicar la defensa de Puig. La fiscalia tenia 24 hores per recórrer en última instància a Cassació, però finalment ha decidit no fer-ho i, per tant, el rebuig a l'extradició és definitiu.

Fonts de la defensa de l'exconseller van celebrar la decisió i van indicar que la sentència ferma servirà de referent quan s'hagin d'abordar, en un futur, les euroordres contra Puigdemont i la resta d'exiliats. «És un escac i mat», precisen les mateixes fonts.

En el mateix sentit, destaquen que la decisió del jutge no entra en els delictes, sinó que es refereix a drets fonamentals, una circumstància que, entenen, fixarà un precedent a l'hora de denegar-les si s'aixeca el suplicatori.

Puig creu que el rebuig definitiu a l'extradició deixa Espanya «descol·locada» i en risc d'apartar-se dels estàndards europeus. «El Govern de Pedro Sánchez ja té arguments per moure fitxa i demostrar si realment vol canviar les coses», va assegurar ahir en declaracions a l'ACN. El número 9 per Barcelona de JxCat el 14-F va celebrar que la fi de l'euroordre li permeti fer campanya electoral els pròxims mesos com un «ciutadà europeu lliure», si bé encara està pendent de l'aixecament de mesures cautelars imposades per la justícia belga. Així, confia poder exercir com a diputat si guanya l'escó al Parlament.

Puig es va sorprendre ahir en veure que la fiscalia belga, actuant en nom de les autoritats espanyoles, han renunciat a esgotar l'última via de recurs davant del Tribunal de Cassació per intentar entregar-lo a l'Estat. «No ho esperàvem», va reconèixer l'exconseller de la Generalitat.