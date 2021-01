Identifiquen l'home que va insultar una dona immigrant al metro de Madrid

Agents de la Brigada Mòbil de la Policia en el Transport han identificat l'home que va proferir insults racistes contra una dona al metro de Madrid i que va ser gravat en un vídeo difós a xarxes socials, i s'ha obert un atestat per delictes d'odi. S'han obert diligències, però caldrà localitzar la víctima, una dona que no apareix a la gravació i a la qual l'home qualifica de «sudaca de merda» i «escòria». La investigació està en mans de la Brigada Provincial d'Informació de la Policia Nacional. Es van iniciar les indagacions en començar a circular a les xarxes socials el vídeo, on es veu com un individu de mitjana edat, visiblement nerviós i agressiu, es dirigeix a una dona que viatja en el mateix vagó i repta també a la resta de passatgers.