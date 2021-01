La nevada col·lapsa Madrid i provoca quatre morts a tot l'estat espanyol

La tempesta Filomena va paralitzar, ahir, una gran part d'Espanya i de Catalunya; va deixar quatre víctimes mortals i un gran caos en moltes ciutats, amb Madrid al capdavant, on des del 1971 que no hi nevava tant. A banda, va generar el tancament de l'aeroport de Barajas i desenes de vies col·lapsades i de conductors bloquejats.

Davant la situació generada, el ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, va demanar a la població que no faci desplaçaments si no és que són «inevitables» perquè, després de les nevades, arribaran les glaçades i la situació es complicarà. La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, va reclamar la col·laboració de la ciutadania per retirar la neu acumulada abans que es converteixi en gel.

La tempesta va causar importants problemes a la circulació i a primera hora de la tarda hi havia 133 carreteres, quatre d'elles de la xarxa principal -tres a Toledo i una a Girona- tallades, i en vint vies principals era necessari l'ús de cadenes, entre les quals totes les de la Comunitat de Madrid.

També va provocar que l'aeroport de Barajas cancel·lés els vols fins a les 11 de la nit i es van anul·lar tots els trens amb origen o amb destinació a Madrid.

Avui, els efectes de la borrasca Filomena es notaran amb especial incidència a les comunitats de Catalunya, d'Aragó i de la Comunitat Valenciana, on l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) manté activat l'avís vermell (risc important) per nevades que deixaran una acumulació de neu de 20 centímetres en 24 hores a cotes entre els 300 i els 800 metres. A Madrid, una de les més afectades, va nevar unes 30 hores seguides i, tot i que havia parat a l'hora de tancar l'edició, no es podia descartar que ho tornés a fer de manera més feble, segons l'Aemet.

Es tracta de la nevada més important a la capital des de 1971, situació que ha deixat múltiples incidències, però també imatges inèdites amb persones esquiant per alguns dels seus carrers principals com el Passeig de les Castellana.

L'alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, va demanar als madrilenys quedar-se a casa perquè «aquest tsunami de neu no és un joc i es corre perill». A més a més, van indicar que el rescat dels conductors atrapats a l'A-3 al seu pas per la ciutat havia acabat a primera hora de la tarda, mentre que a l'A-4 estava a punt d'acabar després de ser alliberats entre 1.300 i 1.350 vehicles dels més de 1.500 que hi havien quedat immobilitzats.

Els hospitals públics de la ciutat van dotar de nou de llit a pacients que tenien previst rebre l'alta ahir, i alguns professionals van doblar torns per la impossibilitat que arribessin els relleus.

A més, la forta nevada va deixar nombrosos domicilis de la comunitat sense aigua, a causa de la congelació de les canonades, sense llum i sense calefacció.