El servei d'AVE entre Barcelona i Madrid continuarà suspès tot el dia

El servei d'AVE entre Barcelona i Madrid es mantindrà suspès entre Barcelona i Madrid durant tot el dia com a conseqüència del temporal de neu d'aquest cap de setmana, segons ha informat Renfe aquest diumenge al migdia. A més, tampoc hi haurà connexió entre aquestes dues ciutats i Lleida, Tarragona, Saragossa, Calatayud, Guadalajara, Osca, Saragossa, Terol, Pamplona i Logronyo. Només funciona la connexió Barcelona-Tarragona del corredor mediterrani. Pel que fa la situació a Rodalies, a l'R15 continua suspesa la circulació entre Reus i Riba-roja i l'R13 i R14 entre Lleida i la Plana-Picamoixons.

Segons han informat Adif i Renfe en un comunicat conjunt, el temporal de neu i fred està causant moltes alteracions en la infraestructura. Per exemple, la neu i el gel impedeixen el moviment de les agulles de les estacions i provoca problemes a la catenària i la captació de l'energia per al funcionament dels trens.

A més de la línia d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid, també estan sense servei les altres línies AVE que tenen com a punt d'origen o destí la capital espanyola, a més de les línies València-Terol-Saragossa, Saragossa-Castelló-Ariza, Saragossa-Lleida i tot el nucli de rodalies de Madrid.

Els tècnics d'Adif treballen des d'aquest dissabte al vespre, un cop la intensitat de la borrasca ha anat remeti, en la neteja de les agulles en determinades estacions de la xarxa per restablir alguns trajectes al llarg e la jornada d'avui. Abans, però, cal que una locomotora llevaneus asseguri que no hi ha obstacles a la via, ja que en aquest tipus d'episodis hi poden haver arbres.

Si finalment és possible el restabliment, aquest serà de forma gradual i per sota les prestacions habituals, amb una velocitat més limitada en funció de les condicions e visibilitat i les condicions meteorològiques, segons avisen Renfe i Adif.