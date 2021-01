El govern espanyol afirma que Joan Carles I mantindrà de forma «vitalícia» el títol de rei

El govern espanyol afirma que Joan Carles I "continuarà vitalíciament en l'ús amb caràcter honorífic del títol de rei", tal com ho va disposar el decret del 13 de juny de 2014 després de l'abdicació. L'executiu de Pedro Sánchez precisa, en una resposta a una pregunta escrita del senador Carles Mulet (Compromís), que no hi apareix en "cap extrem la denominació de rei emèrit". El govern espanyol argumenta que hi ha "situacions similars" a la de la monarquia parlamentària espanyola a països com Bèlgica, Luxemburg o el Japó. El senador va preguntar si l'executiu pensava "revocar" el títol.