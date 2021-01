La residència Hospital Pere Màrtir Colomés de Solsona està en una situació complicada degut a les baixes que està patint la plantilla a causa dels contagis de covid-19. Des de l'inici del brot, un total de 42 treballadors han donat positiu i han hagut d'agafar la baixa. Per pal·liar-ho, s'ha reforçat la plantilla amb 16 nous professionals, sis en els últims quatre dies.

En el comunicat diari que realitzen l'Ajuntament de Solsona, el Consell Comarcal i el Patronat de la Fundació de la residència, van assegurar que el reforç de l'equip de professionals «és una de les prioritats de la residència». En leses últimes setmanes la residència ha reforçat la plantilla operativa amb deu auxiliars de geriatria, quatre de les quals han estat reclutades amb la col·laboració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies; un metge a jornada parcial; un fisioterapeuta; una persona de suport a direcció; una altra de manteniment, una infermera i un enllaç de menjador. La seva feina també es complementa en els serveis de neteja i bugaderia amb la contractació d'empreses externes.

Avui està prevista una nova tanda de tests PCR als primers treballadors que van donar positiu per covid-19. En cas que estiguin recuperats, s'incorporaran novament a la feina.

Actualment a la residència Hospital Pere Màrtir Colomés només hi ha usuaris que han donat positiu, els 20 que havien donat negatiu en les proves realitzades fins ara van ser traslladats en els darrers dies per tal d'evitar-ne el contagi, fet que ha permès reorganitzar les tasques de treball a l'equipament. 16 es van traslladar a una residència d'Igualada, dos al Centre Sanitari i dos més van decidir tornar a casa per voluntat pròpia.

Des de l'inici del brot, detectat el passat 31 de desembre, hi ha hagut sis usuaris morts i s'han detectat 63 positius entre els seus residents i 42 entre el seu personal. Abans del brot a la residència de Solsona, que té 101 places, hi havia 90 persones residents.

El Centre Sanitari del Solsonès ha passat de diagnosticar 17 casos positius de coronavirus en una setmana a 78, sense comptar els contagis del brot que afecta la residència de gent gran. Així, el volum de nous positius gairebé s'ha quintuplicat després de festes. Aquesta xifra és un clar indicador que «les coses no s'han fet bé», segons va reconèixer el doctor Juan Campus, director mèdic del Centre Sanitari.

Els positius detectats la setmana passada, a través de 234 PCR i de 32 TAR, així com el seguiment dels contactes estrets, ha posat de manifest que «la població no ha seguit les recomanacions de trobades amb grups reduïts». Els contagis evidencien que s'han produït trobades superiors a les 15 i 20 persones. De fet, «hi ha hagut tanta relaxació, que la situació epidemiològica ha assolit la xifra de contagis més alta des de l'inici de la pandèmia».

Tant l'ens de salut com l'Ajuntament, lamenten aquests resultats coincidint amb el brot a la residència i la tornada a l'escola. L'alcalde, David Rodríguez, va qualificar la situació actual de «molt greu», va lamentar que «no tothom hagi sabut fer el sacrifici que es demanava» i va apel·lar a la consciència dels ciutadans per revertir-ho. «Ara toca purgar-nos de tot el que no hem fet bé per festes, minimitzar els contactes socials i, sempre que es pugui, potenciar el teletreball», va destacar.