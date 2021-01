La justícia federal dels EUA executa a la primera dona després de 70 anys

Lisa Montgomery, de 52 anys, va ser executada mitjançant injecció letal en el Complex Correccional Federal en Terre Haute, Indiana, i declarada morta a dos quarts de dotze de la matinada del dimecres. Montgomery va ser la primera dona executada pel Govern federal dels Estats Units des de 1953 i era l'única dona en la llista de condemnats a mort.

La Cort Suprema va rebutjar la nit del dimarts un últim esforç per part dels seus advocats defensors, els qui van argumentar que se li hauria d'haver donat una audiència de competència per a provar la seva malaltia mental greu, la qual cosa l'hauria fet inelegible per a la pena de mort.

Montgomery, va ser l'onzena condemnada a mort executada per l'administració de Trump després d'una pausa de 17 anys en les execucions federals.

«El govern no es va aturar davant res en el seu zel per matar a aquesta dona delirant», va dir la seva advocada, Kelley Henry, en un comunicat. «L'execució de ha estat lluny de la justícia». Els advocats, la família i els partidaris de Montgomery li havien suplicat al president Donald Trump que llegís la seva petició de clemència i donés una ordre presidencial per a commutar la seva sentència per cadena perpètua sense possibilitat de llibertat condicional.

La sentenciada va ser condemnada a mort en 2008 per un jurat de Missouri per l'assassinat en 2004 d'una dona embarassada per a robar-li el fetus. El bebè va sobreviure.

Un jutge federal va concedir a Montgomery una suspensió de l'execució el dimarts per a una audiència de competència, només unes hores abans de la data programada per a ser executada.

«La Cort va fer bé de detenir l'execució de Montgomery», va dir Henry en un comunicat. «Com va determinar el tribunal, la Sra. Montgomery 'va fer una forta demostració' de la seva incompetència actual per a ser executada. Té dany cerebral i una malaltia mental greu que es va veure agreujada per tota la vida de tortura sexual que va patir a mans dels seus cuidadors».

«La Vuitena Esmena prohibeix l'execució de persones com la Sra. Montgomery que, a causa de la seva malaltia mental greu o dany cerebral, no comprenen la base de les seves execucions. La Sra. Montgomery té una deterioració mentalment i estem buscant una oportunitat per a demostrar la seva incompetència», va afegir Henry.

Però la Cort Suprema va rebutjar l'esforç i les súpliques al president Trump no van tenir èxit.

S'han programat dues execucions més aquesta setmana, per a Corey Johnson el dijous i Dustin Higgs el divendres. Totes dues execucions han estat detingudes per un jutge d'un tribunal federal, ja que els homes encara s'estan recuperant de la covid-19. Els fiscals tenen la intenció d'apel·lar l'error sobre Higgs i Johnson, segons documents judicials.