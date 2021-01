Torra invoca la justícia belga en el segon judici pels llaços

L'expresident de la Generalitat Quim Torra va invocar la justícia belga i la seva decisió de no lliurar a Espanya l'exconseller Lluís Puig, davant la jutge de Barcelona que l'ha deixat a un pas de judici per desobediència en la seva segona causa per negar-se a retirar el llaç groc de la Generalitat. Segons vainformar a través de la seva oficina, l'expresident català, que ja va ser inhabilitat per desobediència, ha presentat un recurs contra la resolució en què la titular del Jutjat d'Instrucció número 24 de Barcelona concloïa que havia incorregut en una «contumaç rebel·lia» per negar-se a acatar l'ordre judicial per retirar els símbols de suport als polítics presos del Palau de la Generalitat. La defensa de Torra esgrimeix en el recurs la decisió del Tribunal d'Apel·lacions de Brussel·les, que la setmana passada va rebutjar el lliurament de l'exconseller de Cultura Lluís Puig, una resolució que, assegura l'escrit, «ha recordat a Espanya l'obligació de respectar el dret a la presumpció d'innocència».