El grup Colisée és el nou gestor de la residència de Bagà

La residència Salarich Calderer de Bagà, on van morir gairebé un 36% dels residents durant la primera onada de la covid-19, estarà gestionada per la companyia francesa Colisée durant, com a mínim, els propers 12 anys, amb la possibilitat que pugui ser cinc més. La crítica situació del centre va provocar durant el brot de la primera onada va provocar que la Generalitat l'hagués d'intervenir. I el fet de no poder cobrir les places de les persones difuntes durant setmanes va portar la residència a un carreró sense sortida des del punt de vista econòmic.

En els darrers sis mesos, Colisée ha estat negociant la seva presència a Bagà. Ara s'ha signat un contracte amb el qual l'empresa adquireix el compromís de dirigir l'equipament per a persones grans, que té 82 places residencials i 45 empleats.

L'alcalde de Bagà i vicepresident del Patronat de la Fundació Salarich-Calderer, Joan Oña, ha valorat positivament l'entesa. «Amb aquest acord podrem donar continuïtat a la residència. La situació econòmica era tan precària que feia inviable mantenir la residència oberta», ha assegurat Oña. I ha afegit que l'Ajuntament, conjuntament amb la Generalitat i el Patronat, ha arribat a un acord amb el Grup Colisée per tal que aquest porti la gestió de la residència tot mantenint la titularitat de la mateixa en la fundació baganesa.

Per la seva banda, el director d'Operacions de Grup Colisée a Espanya, Toni Guerra, ha destacat la importància de seguir creixent en el territori per situar-se a prop de les persones i les seves famílies: «En un moment excepcional, ara més que mai, som conscients que la nostra tasca és fonamental per tal de complir el nostre propòsit, el de cuidar les persones grans i respondre a les necessitats urgents de les seves famílies»

El Grup Colisée a Espanya és una companyia centrada a cuidar, acompanyar i atendre les persones grans i les seves famílies. Recentment ha inaugurat una residència, aquesta de propietat, a Igualada.