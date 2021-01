La Marató de Donants de Sang de Catalunya arriba a l'equador i supera les 5.000 donacions

La Marató de Donants de Sang de Catalunya ha arribat a l'equador i ha superat les 5.000 donacions, segons els responsables de la iniciativa. L'arribada del temporal 'Filomena' ha coincidit amb l'inici de la marató i ha fet que molts donants no puguin anar als hospitals o a les campanyes programades. Tot i això, la campanya més gran de l'any continua fins al divendres dia 15 de gener, als principals hospitals i a la resta de campanyes programades a municipis d'arreu de Catalunya. Segons xifres del Banc de Sant i Teixits, les reserves de sang han pujat de 5 a 6 dies, però l'entitat recorda que el nivell òptim és de reserves per 10 dies. Al web donarsang.gencat.cat encara hi ha disponibles més de 1.000 places per donar sang.

El punt de captació del Portal de l'Eixample ha recollit 622 bosses de sang, per 559 l'Hospital Clínic i 452 l'Hospital de Sant Pau. Per darrere, l'Hospital Joan XXIII de Tarragona n'ha aconseguit 294, la Vall d'Hebron 285, la Mútua de Terrassa 284, el Germans Trias i Pujol 259 i el Josep Trueta de Girona 244.

A més, l'hospital Arnau de Vilanova de Lleida ha recollit en els cinc primers dies de marató 213 bosses de sang, l'hospital de Bellvitge 206, l'Hospital Sant Joan de Reu 74 i la Fundació Althaia de Manresa 58. Les campanyes mòbils han aconseguit 1.774 donacions.