El suplicatori de Puigdemont, Comín i Ponsatí podria acabar a la primavera

El president de la comissió d'Assumptes Jurídics del Parlament Europeu, Adrián Vázquez (C's) creu que, si la pandèmia ho permet, l'Eurocambra podria decidir "a la primavera" si aixeca la immunitat als eurodiputats Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí."Jo crec que per a primavera el procés hauria d'estar acabat", ha dit Vázquez en declaracions a la premsa, si bé ha puntualitzat que "amb la tercera onada" del coronavirus que "ja ens està afectant de ple", resulta "complicadíssim fixar temps".

Vázquez ha fet aquestes declaracions el mateix dia que Puigdemont, Comín i Ponsatí compareixeran per separat i a porta tancada davant la comissió d'Assumptes Jurídics de l'Eurocambra per mostrar el seu punt de vista sobre el suplicatori, en un intercanvi que serà absolutament confidencial.

Entre les 16.45 i les 19.45 hores intervindran durant un període de 15 minuts en els quals podran estar acompanyats pel seu advocat, encara que aquest no tindrà dret a prendre la paraula.Quan cadascun d'ells acabi el seu torn d'intervenció, el president de la comissió parlamentària els demanarà que abandonin la sala i ja no podran tornar a entrar. Serà llavors quan els eurodiputats que formen part d'aquest òrgan debatran entre ells sobre el cas en qüestió.

Després de la sessió, el ponent dels tres casos, el búlgar Angel Dzhambazki, elaborarà un informe comú als tres diputats per recomanar la retirada o no de la immunitat, que posteriorment es debatrà i votarà en aquesta comissió i, finalment, en el ple del Parlament Europeu.

Puigdemont, Comín i Ponsatí defensaran davant els eurodiputats, entre d'altres arguments, que el Tribunal Suprem no té la competència per jutjar-los, un plantejament que comparteix el Tribunal d'Apel·lació de Brussel·les, que la setmana passada va rebutjar l'euroordre contra l'exconseller de Cultura, Lluís Puig.

En una carta remesa aquesta setmana a tots els diputats de l'Eurocambra, els tres representants de JxCat asseguraven que aquesta conclusió del tribunal belga és "completament aplicable al seu cas".També defensaran que el cas és una "persecució política" per part d'Espanya i que el delicte de sedició pel qual se'ls reclama no està tipificat com a tal en altres països de la Unió Europea.

Vázquez, no obstant això, ha dit avui que la sentència del Tribunal d'Apel·lació sobre Puig no afecta el procés del suplicatori, perquè el president del Parlament Europeu, David Sassoli, amb la validació dels serveis legals de la institució, va confirmar que el Tribunal Suprem és l'òrgan competent per sol·licitar el suplicatori.

"El que vam fer des de la Comissió d'Assumptes Jurídics és demanar a la presidència d'aquest Parlament la confirmació de quin era l'òrgan competent per demanar l'aixecament del suplicatori, no per jutjar-los, que és el que està al·legant la sentència belga", ha dit Vázquez.