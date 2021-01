«És una batalla en una guerra, i això és un gest fonamental perquè s'acabi»

«És un gest que cadascú fa per tots. És l'única manera que el mètode científic, en el qual hem de creure, ha provat que ens ajudarà a desfer-nos o almenys controlar aquesta esta pandèmia». El cap del servei de Cirurgia de la Fundació Althaia, Pablo Collera, va ser un dels que ahir es van vacunar a Sant Joan de Déu. Advertia que «això no serveix si ho fa un, sinó que ho hem de fer tots. Hem de sumar».

Segons l'opinió de Collera l'inici de la vacunació és «una batalla en una guerra, i és un gest fonamental perquè acabi». En un missatge als escèptics va afirmar que «és un mètode provat. Ha anat ràpid perquè hi ha una cosa que es diu euros i dòlars que hi ha ajudat. Hi hem de confiar igual que confiem que no caigui un edifici perquè algú ha dit que no caurà». Va insistir que «no servirà de res si cadascú ho mira des d'un punt personal, ho ha de mirar d'una manera col·lectiva».