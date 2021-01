El 70 % de contagis va tenir l'origen a casa d'octubre a desembre

El 69,32 % dels 14.461 casos de coronavirus registrats entre l'octubre i desembre del 2020 a Catalunya va tenir el seu origen al domicili particular dels afectats, segons han referit ells mateixos als gestors Covid.

Més de la meitat d'aquest 69,32% (8.249 persones) han informat haver-se contagiat després que un dels membres de la família s'hagi contagiat al seu torn en un entorn extern. Aquestes dades s'inclouen en un informe sobre l'origen dels contagis del Departament de Salut en el període comprès entre els dies 1 d'octubre i 30 de desembre del 2020, amb 14.461 casos totals, dels quals 12.273 es van reportar al desembre, 2.367 al novembre i 21 a l'octubre.

L'informe s'ha fet amb la informació recaptada pels gestors Covid, que treballen majoritàriament en l'atenció primària i que s'ocupen d'informar als contagiats sobre el procediment a seguir i inicia el procés d'identificació de contactes.

Qualsevol persona que vagi a una residència d'avis a veure un familiar s'haurà de sotmetre a un test ràpid d'antígens i, si el resultat és positiu, no podrà fer la visita i la persona en qüestió serà derivada al seu centre d'atenció primària, segons va informar ahir el Salut. És una de les novetats del pla per intensificar les mesures per frenar el contagi de la covid-19 en aquesta fase d'alta transmissió comunitària. També farà més cribratges universals de PCR amb mostra nasal per a tots els residents en asils o centres per a discapacitats.