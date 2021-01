Crítiques a Iglesias per comparar Puigdemont amb els exiliats republicans

Pablo Iglesias ha generat força enrenou polític. En l'entrevista que va concedir al programa Salvados i que es va emetre diumenge, el vicepresident segon va defensar la necessitat d'indultar els presos de l'1-O i la seva tornada a la política, va veure comparable l'exili de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i els republicans que van fugir d'Espanya durant el franquisme i va parlar de les pressions a les quals estan sotmesos els ministres i com alguns acaben sucumbint a elles.

Les declaracions no han deixat ningú indiferent. Des de la líder de Cs, Inés Arrimadas, que va titllar d'«indignitat» equiparar Puigdemont amb els que van abandonar Espanya durant la dictadura, al vicepresident Pere Aragonès, que li va demanar per «coherència» que aposti per l'amnistia dels polítics catalans presos, passant per la ministra d'Exteriors, Carolina Darias, que va reivindicar que mai ha rebut pressions perquè no ho ha permès.