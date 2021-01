Manresa baixa fins a la quarta posició en el rànquing de contagis

Manresa està sent superada per altres ciutats grans, de més de 50.000 habitants, en incidència acumulada de l'epidèmia durant 14 dies.

Després de molts dies liderant aquest rànquing, ara la capital del Bages té un índex de 720 nous positius en dues setmanes per 100.000 habitants, inferior als 808 de Reus, els 756 de Santa Coloma de Gramenet i els 734 de Viladecans.

Manresa s'havia instal·lat al capdamunt del rànquing de nous positius detectats en catorze dies.

Ara, hi ha altres ciutats de més de 50.000 habitants que ocupen les tres primeres posicions.

En ciutats menors de 50.000 habitants, Puigcerdà ja no és la primera de la tria de ciutats feta pel departament de Salut de la Generalitat a dadescovid.cat, però sí la segona. La incidència acumulada a 14 dies és de 1.042 i té per davant Vilafant amb 1.650.

Sobre Puigcerdà cal dir que ha passat de valors elevadíssims de velocitat de contagi a tancar la tria de ciutats amb un índex de 0,58.

Pel que fa a l'indicador de rebrot, que Manresa també havia liderat, en aquests moments hi ha onze ciutats de més de 50.000 habitants amb valors més alts que la capital del Bages: Viladecans, 1.296; Badalona, 1.055; Reus, 1.037; Santa Coloma de Gramenet, 998; Sabadell, 990; Cornellà, 960; Vilanova i la Geltrú, 953; l'Hospitalet de Llobregat, 940; Sant Boi de Llobregat, 939; El Prat de Llobregat, 907, i Mataró, 808.

Manresa té 788 punts de risc de rebrot i s'allunya de la zona superior als vuit-cents punts en la què s'ha mantingut des de finals del 2020.

Això vol dir que hi ha una millora dels propis indicadors de la ciutat, que descendeixen, però també relativa en relació a ciutats similars.

A banda que altres ciutats de més de 50.000 habitants presentin un risc de rebrot superior també hi ha ciutats de menys de 50.000 habitants amb índexs pitjors com Sant Quirze del Vallès, Molins de Rei, Sant Pere de Ribes, Olesa de Montserrat, Tortosa, Amposta, Palafrugell, Calafell, Martorell, Sant Adrià de Besòs, El Vendrell, Sant Feliu de Guíxols, Figueres o Gavà, entre d'altres.

Per comarques, el Bages té un risc de rebrot elevat de 815, però que va a la baixa els darrers dies.

El Bages té un risc de rebrot superior a la mitjana catalana, que ahir era de 754 punts.

D'altra banda, la velocitat de contagi del Bages és de 1,25, una xifra inferior a la mitjana catalana, que és d'1,31.

Aquesta ambivalència amb dades per sobre i per sota de la mitjana no es produeix a la comarca del Solsonès, que és la que té un risc de rebrot (2.909) i una velocitat de contagi més elevada de tot Catalunya (2,70).

Es tracta d'una circumstància directament vinculats al brot de coronavirus que pateix la residència d'avis de la capital de la comarca i que ha provocat una vintena de víctimes mortals.

Tenen dades inferiors a la mitjana catalana les comarques de l'Alt Urgell, 695 de risc de rebrot i 1,18 de velocitat de contagi; l'Anoia, 660 i 1,07, i la Cerdanya, 480 i 0,64.

El Moianès té un risc de rebrot inferior a la mitjana catalana, 709, i una velocitat de transmissió superior, 1,47, i el Berguedà està a 846 i 1,32, amb tots dos índexs superiors a la mitjana.