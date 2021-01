Un antiparasitari redueix la càrrega viral en pacients amb covid lleu

Un fàrmac antiparasitari, la ivermectina, redueix la càrrega viral i la durada dels símptomes en pacients amb Covid-19 lleu, la qual cosa alhora ajudaria a reduir la transmissió del virus, segons un assaig clínic que ha proporcionat resultats encoratjadors per mitigar la propagació de la malaltia.

Els resultats de l'assaig, un estudi pilot que forma part del projecte SAINT i que han liderat la Clínica Universitat de Navarra i l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), centre impulsat per la Fundació la Caixa, els va publicar ahir la revista científica ´EClinicalMedicine', del grup The Lancet.«S'estan fent esforços notables per desenvolupar tractaments contra la Covid-19, però s'ha posat menys atenció en trobar fàrmacs que redueixin la transmissió del virus», ha ressaltat Carlos Chaccour, investigador d'ISGlobal i metge de la Clínica Universitat de Navarra que ha coordinat l'estudi.