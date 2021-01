El jutge imputa Núria Marín i Gerard Figueras pel Consell Esportiu de l'Hospitalet

El jutge que indaga una suposada trama de desviament de subvencions al Consell Esportiu de L'Hospitalet ha citat com a investigats el 9 d'abril l'alcaldessa d'aquesta localitat i presidenta de la Diputació de Barcelona, la socialita Núria Marín, i el secretari d'Esports de la Generalitat, Gerard Figueras, que pertany a l'espai de JxCAT en el marc d'aquesta causa, oberta per delictes de malversació, prevaricació i tràfic d'influències.

El jutge també ha citat aquell mateix dia com a investigat el segon tinent d'alcalde de L'Hospitalet, Cristian Alcázar, per la seva suposada implicació en aquesta causa per desviament de subvencions públiques.

En la causa s'investiga si el Consell Esportiu de L'Hospitalet de Llobregat, entitat privada dedicada a la promoció de l'esport escolar que presidia l'exregidor d'Esports Cristóbal Plaza, que va dimitir el desembre passat, va destinar a finalitats particulars algunes de les ajudes públiques que gestiona, i va justificar les subvencions concedides mitjançant documentació falsa.

L'alcaldessa Marín ja va ser interrogada com a investigada el passat 10 de desembre per agents de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) de la Policia Nacional en el marc d'aquesta causa. Després del seu interrogatori, l'alcaldessa va anunciar que demanaria a la justícia que la cités «el més aviat possible» per declarar sobre el cas i va assegurar que no dimitiria perquè creu que «no hi ha motius».