Tercera nit de protestes per l'empresonament de Hasél

Centenars de persones protagonitzen aldarull de nou aquest dijous a Barcelona, per tercera nit consecutiva, després de la detenció del raper Pablo Hasél, un cop acabada una concentració que duia per lema 'Llibertat Pablo Hasél'.

La concentració s'ha iniciat a la plaça Tetuan, amb un ambient reivindicatiu i festiu, amb actuacions musicals de rapers i reivindicacions a favor de la llibertat d'expressió i l' "art lliure", després de l'entrada a la presó de Hasél, condemnat per l'Audiència Nacional.

Els manifestants s'han concentrat a la plaça, a pocs metres de la seu de la Conselleria d'Interior de la Generalitat, que ha estat totalment acordonada pels Mossos d'Esquadra abans de les 19 h, moment de la convocatòria oficial.

Abans d'aquesta hora, la policia catalana ha realitzat identificacions a diversos manifestants, i s'han retirat els contenidors de la zona per evitar que, com en nits anteriors, s'utilitzin per a barricades.

Cap a les 20 h, els manifestants han començat a desplaçar-se amb crits de 'Llibertat Pablo Hasél' i contra la policia.

Un dels objectius dels manifestants ha estat la seu d'El Periódico, al carrer Consell de Cent, on han llançat objectes i han causat destrosses a les portes d'accés. També han realitzat pintades. No hi ha hagut ferits.

Els partidaris del raper també han convocat mobilitzacions a Sabadell i a Tarragona, on unes dues-centes persones s'han reunit a la plaça Imperial Tarraco i han llançant consignes a favor de la seva llibertat i contra l'actuació policial.