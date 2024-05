23 municipis de l'Alt Llobregat baixen d'excepcionalitat a alerta per sequera

La capçalera del Llobregat ha passat d’estat d’excepcionalitat a alerta per sequera arran de la millora pluviomètrica del mes de març, segons la resolució de l’Agència Catalana de l’ACA que es publica aquest dijous al Diari Oficial de la Generalitat (DOGC). El canvi, per tant, no té a veure amb l’episodi de pluges dels darrers dies. D’aquesta unitat en depenen 23 municipis. Les conques internes es divideixen en 18 unitats d’explotació i ara mateix n’hi ha una en Emergència II (Darnius-Boadella), cinc més en Emergència I (Embassament Ter Llobregat, Embassament Ter, Embassament Llobregat, Riudecanyes i Aqüífer Fluvià-Muga), 7 en excepcionalitat, 2 en alerta, una en prealerta i dues en normalitat.

Els 23 municipis englobats en aquesta unitat són Bagà, Borredà, Capolat, Castell de l’Areny, Castellar de N’Hug, Castellar del Riu, Cercs, Fígols, Gisclareny, Gombrèn, Gósol, Guardiola de Berguedà, Guixers, la Coma i la Pedra, la Nou de Berguedà, la Pobla de Lillet, les Lloses, Saldes, Sant Jaume de Frontanyà, Sant Julià de Cerdanyola, Sant Llorenç de Morunys, Vallcebre i Vilada.