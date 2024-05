Sant Salvador de Guardiola lidera el rànquing de piscines al Bages amb 717

Sant Salvador de Guardiola és la població del Bages que té més piscines descobertes. 717 segons dades de la Direcció General del Cadastre del ministeri d’Hisenda.

Vacarisses, que no és pròpiament de la comarca sinó del Vallès Occidental, però limítrof amb el Bages i igual que Sant Salvador és en estat d’emergència per la sequera, en té 1.511. En els dos casos s’explica per les extenses urbanitzacions que hi ha al seu entorn.

Els ajuntaments no tenen control sobre les piscines dels seus municipis, i ara per ara les que detalla el cadastre al seu registre és l’únic que dona pistes sobre el nombre de basses a cada població. Són dades corresponents al 2023, però s’han de prendre amb precaució perquè possiblement no inclou totes les existents ni les que s’hagin pogut construir més recentment. El registre no distingeix entre equipaments públics o privats, tot i que cal entendre que la gran majoria són piscines privades.

Capitals de comarca

Igualada és la capital de comarca de l’àrea d’influència de Regió7 amb més piscines descobertes. 474 davant les 336 que hi ha a Manresa, les 122 de Moià -el Moianès no està en situació d’emergència sinó d’excepcionalitat, que és un grau per sota- les 62 de Solsona i les 56 de Berga. El Berguedà tampoc no viu en fase d’emergència.

Sant Fruitós de Bages, amb 402 piscines, Castellbell i el Vilar, amb 328 i El Pont de Vilomara, amb 312, van per darrere de Sant Salvador. Són poblacions amb urbanitzacions fora del mateix nucli urbà. Igual que Castellgalí (282) i Castellnou de Bages (202). La resta els hi van al darrere.

Les dades de Catalunya

Al conjunt de Catalunya hi ha 195.895 piscines, segons les mateixes dades del cadastre. 194.000 descobertes i la resta cobertes. Sant Cugat del Vallès és la que té més piscines registrades. 4.896. Seria la primera de Catalunya i la dinovena de l’estat. El rànquing l’encapçala Madrid, amb 14.521, Còrdova amb 11.704 i Marbella, 10.950.

Darrere Sant Cugat hi ha Lliçà d’Amunt, al Vallès Oriental, amb 2.975, i a partir d’aquí diverses poblacions costaneres com Lloret de Mar (2.802), Castelló d’Empúries (2.799) o Calafell (2.742). Piera, a l’Anoia, apareix entre els 20 primers amb 2.177 piscines.