L'igualadí Pep Elías fitxa per l'equip de Laura Borràs

L'igualadí Pep Elías ha estat nomenat aquest divendres adjunt al cap de gabinet de la Presidència del Parlament. Elías, que fins ara ha estat fins ara cap de comunicació de l'Ajuntament d'Igualada, s'incorpora a l'equip de govern de Laura Borràs, amb qui també va coincidir quan va ser consellera de Cultura. El nomenament ha estat publicat avui al El Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC).

Entre d'altres nomenaments i cessaments de càrrecs eventuals del Parlament publicats en el document també s'hi troba el de Salvador Esteve i Lluís Guinó. Esteve formava part de l'equip de Borràs al Congrés com a assistent dels diputats de JxCat i ara exercirà de cap de gabinet de la Presidència. Segons el BOPC, també s'ha nomenat l'exdiputat Lluís Guinó com a tècnic assessor de Borràs.

Aquest divendres també s'ha nomenat Jordi Font com a coordinador del grup parlamentari de JxCat; Jordi Ochoa com a coordinador dels diputats del PPC al grup mixt; Juan Oliart com a coordinador del grup parlamentari de Cs; l'exdiputat d'ICV Josep Vendrell com a coordinador d'En Comú Podem; i Lluc Vinyes com a coordinador del grup de la CUP-Un nou cicle per guanyar.

Així mateix el BOPC publica els cessaments del gabinet que ha acompanyat l'expresident Roger Torrent en els últims anys i diversos assessors i coordinadors de grups parlamentaris.