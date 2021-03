Cs dona per desactivada la moció a Castella i Lleó

La direcció de Ciutadans a Castella i Lleó està convençuda que la moció de censura del PSOE contra el Govern autonòmic «està desactivada» malgrat la incertesa alimentada per la marxa del grup parlamentari de la seva procuradora María Montero, la qual cosa ha generat dubtes sobre la unitat que es prolongaran fins al mateix moment de la votació de demà. Serà la primera moció que es presenta a la comunitat.

Diversos càrrecs del partit a aquesta comunitat assumeixen que l'escenificació d'unitat que van donar després de formalitzar-se la moció de censura ha fallit, ja que la mateixa Montero va participar a la roda de premsa en la qual van tractar d'enviar aquest missatge, per la qual cosa ara es recolzen en les converses que es fan des de divendres al migdia i en les publicacions personals de procuradors en les xarxes socials.

Amb la ja exparlamentària de Cs com no adscrita i en espera que concreti si donarà suport a la moció de censura o s'abstindrà, el PSOE necessita almenys 4 vots més per sumar als 35 seus i els 2 de Podemos, per la qual cosa per aconseguir els 41 necessaris les mirades estan posades en el sentit del vot del procurador d'UPL, el de Per Àvila i en la mateixa Montero, amb el dubte de si algun altre membre de Cs canvia d'opinió, ja que la parlamentària de Vox ha confirmat el seu «no» a la moció.

En la direcció de Cs culpen el PSOE de ser darrere del moviment de María Montero, i alguns càrrecs manifesten que tenen la «sensació», i altres la «certesa», que els socialistes han temptat altres integrants del grup taronja, i que «els han dit no».

La líder nacional de Ciutadans, Inés Arrimadas, va trucar divendres al president de la Junta de Castella i Lleó, Alfonso Fernández Mañueco (PP), per transmetre un missatge de tranquil·litat i assegurar que el partit no està darrere del moviment de Montero.