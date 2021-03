«Un dilluns o un dimarts, encara que siguin bons, mai són com un dissabte»

Yolanda Alcobet, de la botiga Natura del carrer del Born de Manresa, mostrava satisfacció per la jornada d'ahir, que, segons explica, va estar marcada per una bona presència de gent al carrer i també de clientela a la botiga, cosa que es va traduir en un dia amb bones vendes.

Quin balanç fan d'aquest primer dissabte de reobertura?

Es nota que és el primer dissabte i hi ha més afluència de gent que un dia normal. Hi ha molt moviment al carrer i també força gent que entra i compra. Tenien ganes que obríssim els dissabtes.

Com els ha afectat tenir tancat durant deu dissabtes?

Perjudica perquè el dissabte des de sempre és el dia més bo de la setmana, tot i que no ens podem queixar perquè nosaltres en el dia a dia hem pogut anar fent. Però no és una situació per anar tirant coets perquè, encara que entre setmana la gent va venint, un dilluns o un dimarts, per exemple, encara que siguin bons mai no són el mateix que un dissabte.

La reobertura de les botigues en dissabte ha coincidit amb el final també del confinament comarcal. Ho han notat?

Hi ha molta gent que ha marxat i és clar que es nota. Però també hi ha gent de fora, dels pobles del voltant o de comarques d'aquí al costat, que han anat venint durant tot el dia.

Quines expectatives tenen de cara a les properes setmanes?

Esperem que siguin unes setmanes molt bones, que puguem tenir obert i que hi hagi molta feina per a tothom. Però tot dependrà de si la setmana que ve i les que venen després, la gent surt i se'n va a fora o es queda aquí i compra.