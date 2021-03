Iglesias adverteix el PSOE que el seu partit guanyarà el debat sobre l'habitatge de lloguer

Pablo Iglesias vol col·locar el tema del lloguer al centre de l'agenda política. En plena precampanya per a les eleccions madrilenyes del 4 de maig, a les quals concorre com a candidat d'Unides Podem, i en plena disputa amb el PSOE dins de la coalició de Govern sobre la futura llei d'habitatge, l'encara vicepresident segon va avisar ahir els seus socis: «guanyarem el debat dels lloguers».

Durant un acte del seu partit sobre les polítiques immobiliàries, Iglesias es va mostrar segur que la pugna amb els socialistes en aquest terreny, que a Unides Podem li permet connectar amb l'electorat jove, només pot acabar amb una norma que reculli els postulats de seu partit. El PSOE, de moment, només contempla bonificacions i beneficis fiscals per als propietaris que abaixin els preus dels lloguers. Però el partit morat insisteix que la llei ha d'incloure topalls, i recorden insistentment el pacte de coalició, que es compromet a frenar les «pujades abusives».

«Correlació» de forces

«El que es pacta és llei i s'ha de complir. No només perquè tinguem raó, sinó perquè hi ha una correlació parlamentària que farà que guanyem aquest debat», va insistir el vicepresident segon, que deixarà el seu actual càrrec al Govern en una data encara indeterminada, però en tot cas abans que comenci formalment la campanya madrilenya. Aquest és un altre dels arguments que impulsen Iglesias a concloure que la llei recollirà el que defensa el seu partit: el bloc progressista que va permetre la investidura de Pedro Sánchez també defensa que s'aprovin topalls als preus dels lloguers.

Iglesias, finalment, es va voler referir novament a Isabel Díaz Ayuso, la candidata del PP i presidenta de la Comunitat de Madrid. Divendres passat, el líder de Podem va considerar «més que probable» que la seva rival a les urnes acabi a la presó. Però no va concretar a quines conductes es referia. Ahir, en canvi, va assenyalar que «Ayuso és una presidenta en desobediència davant de la Justícia, perquè es nega a acatar la sentència que l'obliga a recuperar per al públic les 3.000 vivendes socials que van malvendre al fons voltor Azora-Goldman Sachs. Per aquest motiu estan tan nerviosos. Saben que, si nosaltres governem a la Comunitat de Madrid, estem disposats a aixecar les catifes i és més que probable que la senyora Ayuso acabi imputada o a la presó».