El repunt de casos arriba a Catalunya amb els confinaments escolars al mínim

Els centres educatius de la Catalunya Central arriben a l'última setmana del segon trimestre amb un descens pràcticament generalitzat del nombre de grups i persones confinades, i amb un dels nivells més baixos d'afectació de la covid a les aules d'aquest període que va començar després de les vacances de Nadal. Només l'Anoia ha experimentat un mínim repunt a l'alça en relació amb la setmana anterior, però a la resta de demarcacions hi havia menys grups i menys persones dels centres educatius fent quarantena a casa.

Només la primera setmana del trimestre (quan es va començar de zero) presenta, en conjunt, xifres inferiors a la d'aquesta última, i pràcticament s'iguala amb la vuitena, que ha estat la segona amb xifres més baixes fins ara.

En el conjunt de les sis comarques que formen l'àrea administrativa de la regió central del departament d'Educació, el nombre de centres on hi havia com a mínim un grup confinat per almenys un positiu de coronavirus eren 57 (segons les dades que queden recollides al portal Traçacovid de la Generalitat). Aquesta xifra suposa una reducció del 10% respecte a la setmana precedent (llavors n'eren 64). I el que és més significatiu, implica que hi havia algun grup confinat en tan sols el 12% dels centres (llars d'infants, escoles de primària i instituts) d'aquesta àrea, que sumen un total de 441.

Una de les dades més rellevants és la del Solsonès, que el mes de febrer va tenir setmanes amb fins a sis grups confinats, i que ara n'ha tancat dues de consecutives a zero. Altres dues comarques que també van tancar la setmana sense cap grup confinat van ser el Moianès i la Cerdanya. El Bages ho va fer amb menys d'una trentena d'aules en quarantena, cosa que suposava gairebé el 20% menys que la setmana anterior. Aquests grups es distribuïen entre un total de 18 centres, que equival al 13,4 % del total (134).

La demarcació que també fa setmanes que reflecteix una incidència mínima de la covid a les aules és el Berguedà, on fa dues setmanes només hi havia dos grups confinats, que en la passada encara es van reduir a un. Per tant, només n'hi havia en un únic centre dels 44 que té la comarca.