Salut es prepara per vacunar 500.000 persones cada setmana

L'estratègia de vacunació massiva per la covid-19 a Catalunya preveu utilitzar Fira de Barcelona, la Pista de Sabadell, Fira Cornellà, Palau Firal de Girona, Pavelló 11 de setembre de Lleida, un espai a concretar a Tarragona i com a espai extraordinari, el Camp Nou, per arribar a vacunar 500.000 persones a la setmana amb 10.000 professionals.

Aquests espais complementaran els 433 centres d'atenció primària (CAP) i annexos que ja permeten vacunar fins a 200.000 persones a la setmana, als quals se sumaran 46 espais mitjans. La consellera de Salut, Alba Vergés, ha explicat que a mitjans del mes de maig preveuen haver vacunat els majors de 80 anys i es començaria a vacunar la franja de 70 a 79 anys.

Tota l'estratègia depèn de la disponibilitat de vacunes en cada moment. Ara per ara, el Departament de Salut preveu rebre 120.000 dosis de la vacuna Pfizer la setmana del 29 de març i 195.000 dosis més el 5 d'abril. El mateix mes es preveuen rebre vacunes de Janssen. "Entrarem al maig amb una disposició de vacunes molt superior", ha considerat Vergès.

Pel que fa a la vacuna d'Astra Zeneca, que el govern espanyol ara permet fer servir entre la població de 60 a 65 anys, el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ha explicat que unes 240.000 persones d'aquesta franja d'edat, tant essencials com no essencials, estan rebent la citació per vacunar-se aquest dimecres.