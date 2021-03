Artés traslladarà la fira d'enguany, del 9 a l'11 d'abril, a un entorn digital per la covid

Si l'any passat es va haver de suspendre, la Fira d'Artés celebrarà enguany la seva seixantena edició, del 9 al'11 d'abril, amb un format reorientat degut a l'actual context de pandèmia. L'Ajuntament i la comissió organitzadora han optat per un model híbrid, que trasllada l'activitat pròpiament firal i expositiva a una plataforma digital, i només mantindrà en format presencial la programació cultural, igualment adaptada a les restriccions del moment.

L'espai expositiu es traslladarà a fira.artes.cat, on hi haurà els expositors i artesans que habitualment omplen els carrers. Se'n preveuen més d'una trentena, la majoria pertanyents als sectors de l'automoció i la maquinària agrícola i forestal. Cada un comptarà amb un espai virtual que simula un estand, on podrà mostrar la seva oferta. A la web també hi haurà un apartat destinat al comerç, un a la restauració i propostes dedicades al producte local. Així mateix, del 9 a l'11 d'abril hi haurà activitats virtuals, com ara un showcooking, un taller de planter, una visita a l'Escola Municipal de Música i tertúlies i entrevistes.

Pel que fa a la programació presencial, el poble acollira l'espectacle L'home Orquestra, de'n Peyu. Igualment, es manté el concurs de poesia Francesc Blancher i el de pintura ràpida. I a les propostes artístiques s'hi afegeix un concurs d'Urban Sketcher, un estil pictòric que es defineix com la pràctica del dibuix in situ. A més, hi haurà propostes a l'entorn de la sardana, tallers i sortides d'entitats de cultura popular.

La gastronomia i la producció agroecològica local també hi tindran un pes destacat. Dissabte al matí hi ha prevista una xerrada amb experiències de joves pagesos i un tast virtual de vins, cava i embotits d'Artés, amb el sommelier Dami Vila. Els restaurants del poble oferiran menús de fira.