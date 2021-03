Sanitat sondeja les comunitats perquè les activitats no essencials tanquin a les 20 hores

El govern espanyol està preocupat per les dades de casos a l'alça

El Ministeri de Sanitat ha sondejat les comunitats autònomes perquè les activitats no essencials tanquin a les 20 hores, segons ha avançat 'El Mundo' i han confirmat a l'ACN fonts del Departament de Salut. El govern espanyol està preocupat per les dades de casos de covid-19 a l'alça, especialment de cara a Setmana Santa. La ministra de Sanitat, Carolina Darias, es va posar en contacte per telèfon amb la consellera, Alba Vergés, per plantejar-li aquesta possibilitat, que s'abordarà aquest dimecres a la tarda en el marc del Consell Interterritorial. En aquesta trobada s'abordarà un possible enduriment de les restriccions de cara a Setmana Santa.