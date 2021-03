Igualada crea un punt de vacunació Vac-Auto al costat del CAP Anoia

Presentació de l'acord per fer vacunació Vac-Auto a Igualada

Igualada farà vacunació pel sistema del Vac-Auto, és a dir, sense sortir del cotxe. Aquesta modalitat està pensada per a persones amb dificultat de mobilitat que no puguin desplaçar-se als centre de vacunació.

A partir de dilluns, l'Ajuntament d'Igualada cedirà tot l'aparcament de l'edifici del 092 (al costat del CAP Anoia) al CatSalut per tal que s'hi pugui col·locar un punt de vacunació Vac-Auto. Aquest espai es crea a la zona on hi ha instal·lat el mòdul extern que es dedicarà a atendre temes només covid.

En la presentació de la cessió d'aquest espai, l'alcalde d'Igualada, Marc Castells, ha demanat celeritat als estaments superiors en la campanya de vacunació, perquè «tal com s'ha vist a l'hospital i a les residències, amb vacunes la malaltia desapareix».