Localitzades a Itàlia 30 milions de dosis d'AstraZeneca amb destinació incerta

La farmacèutica AstraZeneca té emmagatzemades prop de 30 milions de dosis de vacunes a les neveres d'una planta industrial pròxima a Roma la destinació de les quals no és clara. Segons publicava ahir el diari La Stampa de Torí, aquestes vacunes eren per al Regne Unit. No obstant, fonts oficials d'Itàlia asseguren que el seu destí era Bèlgica. Els fàrmacs localitzats són gairebé el doble dels que ha rebut fins ara la UE per part de l'empresa anglosueca.

Va ser Brussel·les qui va revelar a les autoritats italianes el lloc on es mantenen emmagatzemades les dosis, la indústria Catalent, situada al sud de la capital italiana, que ahir va ser inspeccionada. Brussel·les ha criticat aquests dies amb duresa el Govern de Londres per la captació de vacunes fabricades en territori comunitari. Fins ara se suposava que la missió de la planta italiana era tan sols envasar les vacunes que li anaven arribant, en aquest cas, del centre de producció que té AstraZeneca a la localitat belga de Seneffe (Bèlgica). Almenys part d'aquest material hauria sigut produït també als Països Baixos per la firma Halix, una subcontracta d'AstraZeneca amb capacitat per generar 5 milions de dosis al mes, segons va informar l'agència Bloomberg. Aquest centre de producció, no obstant, no ha rebut encara el vistiplau de l'EMA europea, ja que la indústria mare ha presentat els papers amb retard, i no compta amb el permís de la UE per exportar-la a la Gran Bretanya.

No obstant disposa del vistiplau de Londres, que ja no està vinculada a la UE, per exportar-les al Regne Unit. La sospita de la UE és que des d'Halix han sortit vacunes cap a Anglaterra almenys fins al primer de febrer, quan va entrar en vigor el reglament europeu per al control de les exportacions de vacunes. Sobre la base de l'esmentat reglament, el Govern italià del primer ministre Mario Draghi va bloquejar a principis de mes una partida destinada a Austràlia. La Comissió Europea ha adoptat avui canvis per endurir el mecanisme de control i frenar la sortida de carregaments de laboratoris que no compleixen amb els seus contractes de venda a la Unió Europea.