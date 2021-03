La Junta Electoral declara que Iglesias i Ayuso van incomplir la llei fent campanya

Amb la inusual forma en què s'han convocat les eleccions a Madrid no sembla estrany que la Junta Electoral autonòmica tingui feina. Ahir va declarar dues infraccions de la Llei Orgànica de Règim Electoral General, una del vicepresident segon del Govern, Pablo Iglesias, i una altra de la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso. La del primer és per haver gravat al seu despatx oficial el vídeo en què va anunciar la seva candidatura, mentre que la de Díaz Ayuso és per haver demanat el vot per al PP en una roda de premsa sobre la covid. La Junta Electoral aprecia la vulneració d'Iglesias en què «es pot considerar com un acte organitzat per un poder públic».