A l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa hi ha 65 ingressats, 10 dels quals a l'UCI

A l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa hi ha 65 persones ingressades per covid-19, 10 de les quals a l'UCI. Formen part dels 158 pacients hospitalitzats a causa de l'epidèmia que hi ha a la Regió Sanitària de la Catalunya Central, 34 dels quals a l'UCI.

A l'Hospital Sant Bernabé de Berga hi ha 8 persones ingressades per coronavirus, quatre vegades més que la primera quinzena de març. A l'Hospital Universitari d'Igualada, dels 40 pacients ingressats per covid, 10 són a l'UCI. A l'Hospital Universitari de Vic hi ha 45 ingressats pel virus, 14 dels quals estan a l'UCI.

A un pas de l'inici de la Setmana Santa, el Departament de Salut de la Generalitat, els hospitals i l'atenció primària de la Regió Sanitària de la Catalunya Central s'uneixen en demanar a la població que es respectin les mesures decretades des de l'inici de la pandèmia per evitar contagis.

Les institucions sanitàries veuen com a positiu que la població pugui gaudir d'uns dies de vacances amb mesures menys restrictives, però recorden que és fonamental continuar sent molt prudents i respectar, per exemple, la quarantena si hi ha contacte amb un positiu o la mobilitat només amb el mateix grup bombolla, a més de les mesures àmpliament repetides de mantenir les distàncies, portar la mascareta, netejar-se bé les mans i ventilar bé els espais tancats.

La situació epidemiològica a la Catalunya Central i la tensió assistencial obliguen a recordar que, fins que no hi hagi una vacunació del 70% de la població que garanteix la immunitat de grup, cal mantenir la guàrdia alta.

Brots en l'àmbit familiar

A hores d'ara, gairebé el 80% dels brots són en l'àmbit familiar, per la qual cosa, i davant de dies festius, es demana molta prudència.

Des dels Serveis d'Atenció Primària Bages-Berguedà, Anoia i Osona, així com també els equips d'atenció primària de Vic Sud, Centelles i el Solsonès que actuen com a mur de contenció en aquesta pandèmia, també s'insisteix en la necessitat de ser prudents fins que no hi hagi més persones vacunades i, per tant, no s'hagi assolit la desitjada immunitat de grup.