Aturen un bus a La Jonquera i detenen 31 persones que volien entrar a França amb proves PCR falses

La Policia Nacional ha detingut a la Jonquera 31 ciutadans romanesos per justificar el viatge amb certificats de PCR manipulats, com a presumptes autors d'un delicte de falsificació de documents. A principis de març la policia tenia informacions de possibles falsificacions. La unitat especialitzada en la lluita contra les xarxes d'immigració il·legal i falsedats documentals (UCRIF) de Girona va obrir una investigació alertada pels cossos policials de França que ciutadans que viatjaven cap a la resta d'Europa estarien presentant informes falsificats de resultat negatiu d'una PCR, exigit per aquest país per accedir-hi.

El 26 de març, la Policia de l'Aire i Fronteres de França va comunicar que havia retingut un autobús amb destí a Romania amb viatgers que presentaven una PCR presumptament falsificada. Els agents van contactar amb els laboratoris que constaven en el certificat i van confirmar que, o bé el codi no corresponia a l'emissor o bé estava associat a una altra persona.

Les autoritats franceses van executar un rebuig a la frontera i els viatgers van ser posats a disposició de la policia espanyola, que va certificar amb els laboratoris oficials que les proves havien estat manipulades. Els detinguts van quedar en llibertat després de declarar en dependències policials en espera que les autoritats judicials obrin diligències. La investigació continua oberta per acabar de comprovar els fets i la possible implicació de més persones en la falsificació dels documents.