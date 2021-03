L'organització del concert de Love of Lesbian aplaudeix «el civisme» del públic

Festivals per la Cultura Segura han destacat «el civisme i l'emoció» al concert de Love of Lesbian d'aquest dissabte al Palau Sant Jordi amb 5.000 persones amb mascareta i sense distància.

En un comunicat, van explicar que tindran dades concloents el dia 10 d'abril i després de contrastar-les amb el Departament de Salut comunicaran els resultats obtinguts.

A partir d'aquest moment, van afegir, caldrà seguir treballant conjuntament amb les institucions per establir solucions i noves metodologies per fer viables els grans esdeveniments de música en directe. «Seguirem aquesta línia de treball conjunt proposant noves accions de futur per generar espais segurs», van indicar.

En el cribratge amb test d'antígens que es va realitzar aquest dissabte, es van detectar, segons el dispositiu plantejat per la Fundació Lluita Contra la Sida i les Malalties Infeccioses i l'hospital Germans Trias i Pujol, un total de 4.994 assistents negatius i 6 persones amb test positiu. Amb aquestes darreres, van activar el protocol establert pel Departament de Salut i, tant els afectats com els seus acompanyants, rebran el reemborsament de les entrades del concert.

Festivals per la Cultura Segura van explicar que tindran dades concloents el dia 10 d'abril, com ja va anunciar Jordi Herreruela, director del Cruïlla, aquest dissabte. «Si els resultats confirmen nostres teories tindrem la porta oberta a la tornada de grans esdeveniments aquest estiu», va dir.

Des de l'organització dels ´Festivals per la Cultura Segura' han donat les gràcies a tots els qui han fet possible aquest concert «extraordinari i sense precedents.