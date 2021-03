Aragonès veu frustrada la investidura i avisa JxCat que no es deixarà tutelar

El candidat d'ERC a la presidència de la Generalitat, Pere Aragonès, va veure frustrada ahir per segona vegada la seva investidura, a causa de l'abstenció de JxCat, i ha advertit que, si aconsegueix ser investit, no es deixarà «tutelar» pel Consell per la República que lidera Carles Puigdemont.

No hi va haver sorpreses: com ja van anunciar, els 32 diputats de JxCat es van abstenir, com en la primera votació de divendres, i van tornar a frenar la investidura d'Aragonès -que no va aconseguir la majoria simple-, si bé es van emplaçar a seguir negociant amb ERC per aconseguir un acord en les properes setmanes.

En la segona votació a l'Auditori del Parlament, es va repetir el resultat de divendres: davant dels 42 ´sís' d'ERC i la CUP, Aragonès va rebre 61 vots en contra de PSC, Vox, En Comú Podem, Ciutadans i PPC, a més de les 32 abstencions de JxCat.

Ara, la presidenta del Parlament, Laura Borràs, haurà d'obrir una altra ronda de consultes amb els líders parlamentaris abans de formular una nova proposta de candidat a la investidura, a la qual segueix aspirant Aragonès, que confia a moure JxCat cap al ´sí'.

Des de la votació fallida de divendres s'ha activat el compte enrere de dos mesos per intentar investir un nou president, per la qual cosa ERC i JxCat hauran d'intensificar les seves negociacions en les properes setmanes per evitar que, si no hi ha investidura, el 26 de maig siguin convocades automàticament eleccions per al juliol.

El ple -resolt en menys de cinc hores, amb intervencions més curtes que divendres-, es va iniciar amb el discurs d'Aragonès, que va llançar un advertiment a JxCat i a l'expresident Carles Puigdemont, en subratllar que, si aconsegueix ser investit, governarà «sense substitucions ni tuteles». Aragonès accepta «reconèixer tots els espais» independentistes, tant a Catalunya com a l'«exili», inclòs el Consell per la República, espai parainstitucional encapçalat per Puigdemont des de Bèlgica, però demana «posar en valor el lideratge de les institucions de Catalunya, aquest Parlament, aquest Govern i el seu president».

Aquestes institucions, va recalcar, tenen una «responsabilitat indelegable i insubstituïble», unes paraules amb les quals va marcar territori davant del Consell per la República i es va distanciar del paper que inicialment va adoptar l'expresident Quim Torra, que reconeixia a Puigdemont com a «president legítim».

Segons Aragonès, «no hi ha motius suficients» perquè des de JxCat segueixin negant-li la investidura, per la qual cosa els va demanar que «no mantinguin per temps indefinit» el seu bloqueig.

En el torn de rèplica, el candidat d'ERC va dir coincidir amb la diputada de JxCat Gemma Geis en que «la diversitat és un dels grans actius d'aquest país». També va explicar que desitja una Generalitat «amb funcions plenes» i va recalcar que no veia «cap obstacle que impedeixi votar a favor de la investidura» ahir mateix.

«Tenim un govern en funcions, i exerciré les meves funcions de vicepresident en funcions de president plenament, amb els límits que imposa el període electoral, però no puc fer-ho tot», va advertir. En aquest context, va recordar als postconvergents que «les urgències del país són moltes» i «no hi ha prou motius perquè no votin la investidura». Però res no va servir, i tot queda de nou en suspens fins que es resolgui (si és que ho fa) l'acord entre les dues formacions.